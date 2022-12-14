鉅亨美股雷達：投資人等待Fed利率決議 蘋果擬2024年前開放第三方應用商店

美股重要看點：

投資人關注 Fed 即將公布的 12 月利率決策。美也將公布 11 月進出口數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.521%。美股期貨週三 (14 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.12%，標普 500 期貨跌 0.17%，那斯達克 100 期貨跌 0.23%。

為期兩天的 12 月聯準會 (Fed) 利率會議即將在周三 (14 日) 結束，市場預期 Fed 本次將升息 2 碼，同時告誡，對抗通膨的戰役遠未結束，終點利率可能高於先前預期。

除了公布利率決議，本次會議還將發布最新的利率點陣圖和經濟預測。在連續四度升息 3 碼後，Fed 官員此前一再暗示將降低升息幅度。市場預期，Fed 官員將把終點利率預估值自 4.6% 調升至 5%，甚至更高。

Jefferies 首席金融經濟學家 Aneta Markowska 說：「我認為 Fed 還無法宣稱他們在通膨方面取得勝利，在這之前，他們還是會非常小心。」

Markowska 還認為 Fed 將改變政策聲明中的措辭，反映升息周期即將結束。目前 Fed 的聲明措辭為「為了實現 2% 的通膨目標，持續 (ongoing) 調高目標利率區間是合適的。」

也有經濟學家認為，通膨狀況改善可能讓 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三 (14 日) 的發言更加強硬。

市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 週二 (13 日) 透露，消費者物價指數 (CPI) 數據不太可能改變聯準會 (Fed) 週三升息 2 碼的預期，但將讓這場決策會議討論複雜化。

Timiraos 指出，鮑爾傾向放慢升息腳步，等待大幅升息的後果顯現，聯準會將在明年 3 月前將終點利率升至 5% 左右，然後在高位保持更長時間，不會過早轉向寬鬆政策。如果聯準會判斷經濟放緩程度不足以充分降低通膨，聯準會將持續維持傳統的每次 1 碼幅度來升息。

CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預期聯準會明年 2 月份升息 1 碼的機率為 57.3%，高於前一天的 35.1%。交易員還預期明年 3 月份暫停升息的機率從週一的 9.2% 上升至 24.4%。

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 週二 (13 日) 認為，Fed 週三升息 2 碼已成定局，符合市場共識。

近期美國通膨率下滑趨勢難以忽視，美國週二公布 11 月消費者物價指數 (CPI) 明顯遜於市場預期。伍德預測：「隨著廣泛的經濟需求變得更加稀缺，相對較低的利率應該對成長股有利，而能源股和其他價值股將成為通膨下滑的犧牲品。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 11 月進口價格指數月率 (%)，預估 - 0.5，前值 - 0.2

美國 11 月出口價格指數月率 (%)，預估 - 0.6，前值 - 0.3

重要個股動態：

亞馬遜 (AMZN-US) 正面臨來自一家越南倉儲系統製造商，要求 2.8 億美元賠償的訴訟。越南公司指控這家電子商務巨頭，在今年線上支出增長放緩後突然縮減訂單，導致製造商背負產能和原物料過剩的壓力。

在今年廣泛科技股拋售潮中，跌近 45% 的亞馬遜 (AMZN-US) 仍是花旗分析師的網路股首選。花旗維持亞馬遜股票「買進」評級，目標價 145 美元，理由是看好亞馬遜有具體提升業績的方式。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

《彭博》週二 (13 日) 引述知情人士報導，蘋果正準備迎接將於 2024 年生效的《數位市場法》(DMA) ，並準備在 iPhone 和 iPad 等蘋果設備開放第三方應用商店 (App Store) 服務。

知情人士指出，蘋果內部軟體和服務部門團隊的工程師準備推動開放蘋果平台的一些關鍵要素，讓客戶最終可以無需透過蘋果本身的 App Store 即可下載第三方軟體，等同於讓 App 開發者繞過蘋果限制，避免最高可達 30% 的佣金。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國聯合航空公司執行長 Scott Kirby 周二 (14 日) 表示，公司正準備迎接明年「溫和」的經濟衰退，但目前公司尚未在其數據中看到任何衰退跡象。

Kirby 在出席活動的空檔說：「如果我不看《華爾街日報》或者《CNBC》的新聞，我不會說出經濟衰退這個詞。無論價值什麼，我們正為明年出現溫和的經濟衰退做規劃。」