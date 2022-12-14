〈陸港盤後〉市場靜候Fed今晚利率決策 A股三大指數漲跌互見

中國 A 股三大指數周三（14 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.01%，投資人靜候美國聯準會（Fed）今晚公布利率決策，市場預估 Fed 將升息 2 碼，並暗示終點利率可能會高於原估。

滬指周三收盤漲 0.01% 報 3,176.53 點，深成指跌 0.02% 報 11,321.81 點，創業板指跌 0.34% 報 2,368.08 點；兩市成交額合計人民幣 8,109 億元，「北向資金」淨買入 16.52 億元。

旅遊、酒店餐飲、釀酒、食品飲料等消費類股強勢拉升，紡織服裝、半導體、晶片、燃氣、券商等族群上揚，醫藥、醫療保健、地產等類股下跌，新冠藥、抗原檢測等族群大幅回落。

香港恒生指數收盤漲 0.39%，恒生科技指數漲 0.34%。

本月 Fed 利率會議即將在周三結束，市場預料 Fed 將升息 2 碼，並告誡對抗通膨的戰役遠未結束，終點利率可能高於先前預期。

本次會議的一大重點，在於 Fed 將釋出終點利率最新訊息。市場預期，Fed 官員將把終點利率預估值自 4.6% 調升至 5%，甚至更高。

美國 11 月消費者物價指數（CPI）攀升 7.1%，雖低於前一個月的 7.7%，但仍處於高檔。經濟學家表示，Fed 官員可能會對最新通膨數據感到寬慰，但不會表現出來。

Jefferies 首席金融經濟學家 Aneta Markowska 說：「我認為 Fed 還無法宣稱戰勝通膨，在此之前，他們還是會非常小心。」

中國股市半導體類股之所以走高，利多是路透報導，三位消息人士透露，中國政府正在制定一項規模超過人民幣 1 兆元（1,430 億美元）的半導體產業扶持計畫，這是中國實現晶片自給自足的重要一步，並反制美國打壓中國科技業。

不願具名人士說，中國政府最快明年第 1 季實施這項計畫，大部分資金援助將用來補貼中企採購國內半導體設備，主要是半導體晶圓廠。知情人士表示，這些公司可獲得 20% 採購成本補貼。