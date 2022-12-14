大摩上調中國明年GDP增速預測 由5%提高為5.4%

摩根士丹利經濟學家上調了對中國 2023 年 GDP 增速的預測，預計快速的重新開放和政策的繼續放鬆，將幫助提振經濟。

根據經濟學家邢自強等人周二的報告，摩根士丹利將明年中國 GDP 增速預測，從 5% 上調至 5.4%，預計到明年第一季末，人員流動和經濟活動將恢復至今年 6、7 月份的水準，然後在 2023 年餘下時間裡，繼續恢復至高於疫情前水準。

這些經濟學家指出，雖然隨著新冠感染攀上高峰並擾亂生產和消費，經濟成長在明年初將遭遇短期痛苦，但比起防疫封控對經營的影響，供應鏈的風險可能是可控的。

他們補充表示，「全場政策緊逼以促成長」的態勢也在形成。

摩根士丹利指出，當前決策者正在協調一致，採取行動全方位促進成長，這是自 2019 年以來首次，中國國內政策面及防疫單位合力，支持成長復甦，而不是作為抵消力量。

除了摩根士丹利，澳盛集團 (Australia & New Zealand Banking Group Ltd.) 上個月也調升對中國經濟成長的預測，將 2023 年增速預測上調至 5.4%，野村則在本月早前，將此預測值上調至 4.8%。根據媒體調查，對 2023 年中國經濟增長的普遍預期為 4.8%。

中共當局據傳已延後召開中央經濟工作會議，此前，幾位與政府有聯繫的著名經濟學家，最近敦促政府將重點重新放在促進增長上。他們建議當局將 2023 年的經濟增長目標設定在 4.5% 至 5% 之間，不過官方目標要到明年 3 月才會公布。

此外，官方智庫中國社會科學院預測，明年中國經濟將增長 5.1%。 中國社會科學院研究人員在周二的一份報告中表示，中國應該將增長目標設定在 5% 以上。