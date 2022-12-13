中國新十條發威 航班量躍增67% 「春運」訂票量激增8.5倍

中國政府發布「新十條」以來，國內民航市場終於進入高速復甦快車道，客運航班量大增 67%，「春運」訂票量更激增近 8.5 倍。

《第一財經》報導，航班管家的最新數據顯示，上周（12.5-12.11）民航國內客運航班量為 35,658 架次，較前周激增 67%，12 月 11 日航班量更衝上 7,151 架次，恢復至 2019 年同期的 64%，且成長趨勢並未放緩。國務院在上周三（7 日）公布防疫政策「新十條」。

就各區域而言，西北地區國內出港航班量較前周躍增 168%，成為政府鬆綁管控後最大受益區域市場，其各省份的增幅皆超過 100%。

在 31 個省 / 市 / 自治區中，重慶航班量的增幅最大，較前周大增逾 600%，主要是疫情期間航班量明顯偏少，當時重慶每日航班量只有兩位數，如今重慶江北機場航班量已經連續成長 11 天。

從具體航線恢復率來看，成都 - 杭州線恢復率達 132.1%，成都 - 昆明、上海 - 瀋陽 / 長春 / 三亞等旅遊線也超過 2019 年同期水準。不過，商務線恢復則相對遲緩，北京 - 上海、北京 - 廣深恢復率不到 50%。

隨著春節的腳步愈來愈近，「春運」機票也開始量價齊揚。去哪兒數據顯示，自 12 月 7 日以來，春運期間（2023 年 1 月 7 日 - 21 日）機票預訂量大幅增長，較前周暴增近 8.5 倍，十大熱門目的地為哈爾濱、三亞、成都、海口、上海、長春、深圳、瀋陽、北京、昆明。

隨著預訂量增加，機票平均價格也持續走高。「春運」期間，從北京、上海、杭州等城市飛往三亞、昆明等旅遊城市的經濟艙機票，已接近全價。

去哪兒平台預測，今年不少航線將恢復疫情前的情況，「春運」機票預訂高峰提前至火車票開票前，預計價格一周後將維持在高點。

去哪兒大數據研究院副院長郭樂春說：「近期『春運』機票預訂量增長，反映出大家回家過年的樸素願望，潛在需求是存在的。但需求端也展現出結構化特點：一部分人即使加強防護也要出行，一部分人則更謹慎。因此，全部需求無法完全被釋放。」

郭樂春進一步表示，「從供給側來看，目前計畫內航班數量是疫情前的九成，疫情防控措施優化後，航空公司、機場恢復運力也需要一段時間。預計 2023 年『春運』機票預訂量將達到近三年峰值，接近疫情前的八成。」