精英明年營運將優於今年 擬孵第二顆小鑽石

精英 (2331-TW) 今 (7) 日召開法說會，展望未來，董事長鍾依文坦言，明年大環境狀況不佳，且產業修正、庫存調整狀況又比前一次預期放緩，認為總體經濟挑戰仍大，但精英將透過三大策略拚轉骨，並維持獲利成長目標，他更透露，繼分割精強後，集團第二顆小鑽石可望在明年孵出。

精英依據各方產業分析，認為明年將進入「產業的 Covid」，不過鍾依文仍對精英營運設定利潤成長目標，並預期未來每年利潤將呈現很好的成長曲線，雖然大環境影響程度不明，但不會放緩成長腳步，加上今年的調整，對未來前景有信心。

回顧今年，精英說，2022 年是公司的養氣年，透過穩定核心、建立信任、共繪願景等，解決內部管理層動盪、信任等長久危機，此外，也強化人才策略、永續發展等布局，更將今年訂為精英 ESG 元年。

精英進一步指出，明年是營運轉骨的一年，將透過數位轉型、製造轉型 2.0、擴大創新等三大方向強化營運，並列出九大行動方案，其中，在創新項目中，將從內部創新、生態圈拓展、M&A(併購) 等方向執行。

從整體產業分析，精英認為，受全球大蕭條、通膨、貿易戰、地緣政治、氣候、ESG 等多重因素交織影響，整體市場將下行，進一步從精英有涉略的五大主要市場觀察，除與數位轉型相關的行業應用、物聯網與車用保持樂觀外，零組件與供應鏈、品牌通路相對持平，消費電子則難逃下行風險。

另一方面，精英今年 10 月也正式將內部工業電腦、充電樁等兩個事業部門分割成獨立公司精強科技，也是集團首顆小鑽石；精強總經理鄭明輝說，公司設立積極的目標，希望將營運做大、做廣、做強，鍾依文也維持精強能在 5 年之內位居國內 IPC 前十名的目標。

鍾依文透露，包含精強在內，精英內部至少有 3-4 顆小鑽石 (新事業) 待孵育，最快明年就會有第二顆小鑽石出現。