精英Q3毛利率衝上12% 每股賺0.74元寫六年來單季新高

精英 (2331-TW) 今 (7) 日公布第三季財報，在轉型策略發酵下，單季毛利率重回 1 字頭，達 12.01%，為近九季高點，加上業外貢獻挹注下，單季純益達 4.09 億元，季增 19.24%、年增 396.54%，每股純益 0.74 元，創下六年來單季新高，累計前三季純益 9.29 億元、由去年虧轉盈，每股賺 1.67 元。

精英第三季營收達 75.54 億元，季減 29.93%、年減 10.03%，毛利率達 12.01%，季增 2.58 個百分點、年增 2.6 個百分點，營益率 0.54%，季減 1.76 個百分點、年減 0.22 個百分點，但在業外挹注貢獻下，稅後純益達 4.09 億元，季增 19.24%、年增 396.54%，每股純益 0.74 元，創下六年來單季新高。

累計精英今年前三季營收達 257.97 億元、年增 15.4%，毛利率 9.75%、年增 1.44 個百分點，營益率 1.11%、年增 0.92 個百分點，稅後純益 9.29 億元、由去年虧轉盈，每股純益 1.67 元，創下近 7 年同期新高。

精英表示，今年在相同的環境、條件下，運用合宜思維、適切作法，透過石頭擠出水策略創造效益，推升第三季毛利率提升至 12.01%，庫存週轉天數 45 天，也已回到疫情前水準，並優於同業。

展望未來，精英說，營運無法完全避開整體市場大環境惡化、客戶去化庫存影響，但內部將持續做好風險控管，以增加利潤為主軸，並運用生產力中心，優化各項流程及改善溝通工具的軟硬體設備，同時透過管理激勵，讓員工積極朝正向發展，帶動公司從「石頭擠出水」跨入「石頭變鑽石」的階段。

另一方面，精英今日董事會也通過新人事任命案，委任董事長鍾依文兼任執行長，以強化內部營運管理、提升公司競爭力，人事令即日起生效。