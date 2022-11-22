精英攜手英特爾攻電競 推自有品牌LEET系列主板、桌機

精英 (2331-TW) 旗下工業電腦 (IPC) 子公司精強今 (22) 日宣布，攜手英特爾 (INTC-US) 合作，推出全新自有品牌 LEET 系列的電競主板、電競桌機，並將搭載英特爾第 13 代 Core 系列處理器，進一步搶攻電競領域商機。

精英旗下精強應用英特爾 Z790 晶片組，推出全新 LEET Z790H7-A 主機板、LEET B660 準系統電競主機，精英表示，Z790H7-A 主機板可跨世代兼容英特爾第 12、13 代 Core 處理器，LEET B660 準系統電競主機最高可支援英特爾第 12 代 Core i3、i5、i7 和 i9 處理器，並可選配搭載輝達 (NVDA-US) 或超微 (AMD-US) 等顯示卡。

精強是精英在今年 10 月將集團工業電腦、充電樁等 2 事業部門獨立分割成立的 100% 子公司，董事長同樣由精英董座鍾依文擔任、總經理則由精英資訊通訊事業群副總經理鄭明輝擔任，精英看好工業電腦、充電樁等事業未來發展，並力拚精強能在 5 年內躋身 IPC(工業電腦) 領域前五大品牌之一。

精英近年積極孵育內部成長事業，精強就是其中之一，而精英本業也在轉型策略發酵下，第三季毛利率重回 1 字頭，衝上 12.01%，為近九季高點，加上業外貢獻挹注下，單季純益達 4.09 億元，季增 19.24%、年增 396.54%，每股純益 0.74 元，寫六年來單季新高，累計前三季純益 9.29 億元、由去年虧轉盈，每股賺 1.67 元。