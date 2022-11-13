大同連三個月加碼精英持股 10月再增持3225張

大同 (2371-TW) 在今年 8 月通過新一年度增持精英 (2331-TW) 持股計畫後，連三個月加碼持股精英，依據公開資訊觀測站顯示，大同 10 月再加碼 3225 張精英持股，持股比續攀升至 34.96%。

若以精英 10 月每股平均價格 22.24 元計算，大同總斥資約 7172.4 萬元，累計 8 月以來近三個月增持 24032 張，共砸下 5.83 億元，依此推算，累計至 10 月底大同共持有精英 19 萬 4861 張持股，持股比例攀升至 34.96%。

大同在今年 9 月 1 日宣布由副董事長王金來兼任總經理，喊出將打造大同大艦隊的目標，其中包含將精英併入大同財務報表，10 月起大同就將精英一併列入合併營收，推升單月營收衝上 43.67 億元，月增 73.9%、年增 97.5%，其中約有 20 億元來自精英。

精英近期營運表現不俗，在轉型策略發酵下，第三季毛利率重回 1 字頭，達 12.01%，為近九季高點，加上業外貢獻挹注下，單季純益達 4.09 億元，季增 19.24%、年增 396.54%，每股純益 0.74 元，寫六年來單季新高，累計前三季純益 9.29 億元、由去年虧轉盈，每股賺 1.67 元。