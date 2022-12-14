〈台股盤前〉市場靜待 FOMC 利率會議結果 追價買盤觀望估區間震盪

美股周二雖然全面收漲，但呈現開高走低，法人認為，台股今 (14) 日反彈空間有限，且在市場靜待 FOMC 利率決策會議結果、追價意願觀望下，估將是區間整理格局。

美國 11 月 CPI 年增 7.1%，低於市場預期的 7.3%，較前值 7.7% 大幅回落；扣除食品和能源成本的 11 月核心 CPI 年增 6%，低於市場預期的 6.1% 與前值 6.3%。

CPI 數字低於預期，激勵美股開盤大漲，道瓊一度飆破 700 點，但追價買盤力道不足，呈現開高走低，終場道瓊僅漲 103.6 點或 0.3%，收 34,108.64 點。

其餘美股指數來看，那指漲 113.08 點或 1.01%，收 11,256.81 點；標普漲 29.09 點或 0.73%，收 4,019.65 點；費半漲 42.3 點或 1.52%，收 2,821.5 點

法人分析，昨日台股僅早盤小幅反彈，收盤以中黑作收，顯示市場信心仍不足，但另一方面，目前月線雖然失守，但頸線支撐仍未被跌破，維持區間整理格局。

法人進一步指出，目前須等待明晨 FOMC 利率決策會議結果，如果會後美股以正面反應，則台股短線將有機會反彈挑戰萬五關卡，反之則支撐恐將失守。