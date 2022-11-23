日、星對FTX受災有監管保障？金管會提三點回應

全球第二大虛擬貨幣交易所 FTX 破產後，造成許多投資人血本無歸，外界指稱日本金融廳、新加坡對境內外的虛擬資產交易所都有監管，但台灣沒有，質疑我政府未保障境外交易所在台用戶的權益，對此金管會今 (23) 日提出三點回應。

首先，金管會指出，FTX 交易所是在境外，並非經本會核准設立的機構，相關商品也在境外提供，投資人應自行評估風險。而 FTX 在日本設有子公司，在台則無，日本及新加坡的相關監理措施也未及於境外交易所。

第二點是有關日本及新加坡對 FTX 事件的因應，金管會表示，日本金融廳係對在當地取得執照的加密資產交易業者 FTX Japan (FTX 的日本子公司) 發出暫停營業的行政處分，並採取措施保障 FTX Japan 客戶的權益，相關措施並未及於境外的 FTX 交易所。

而新加坡金融管理局 (MAS) 也於 111 年 11 月 21 日發布新聞稿澄清，FTX 交易所未獲 MAS 許可且在境外營運，MAS 無法保障在 FTX 交易所上交易的新加坡用戶權益。即使虛擬資產交易所在新加坡獲得許可，目前也只會受到洗錢防制目的之監管，而不是保護投資者。

最後金管會強調，已多次發布新聞稿提醒民眾虛擬資產交易風險，將持續關注相關後續發展，並瞭解國際上相關主管機關對本事件的看法及處理。