媒體與數位平台議價爭議 NCC：完成調查將與政院討論

Google、臉書等數位平台奪走台灣近 8 成數位廣告資源，對於網路平台與新聞媒體間的付費爭議，國家通訊傳播委員會 (NCC) 今 (13) 日表示，我國廣電新聞確實受到大型數位平台使用影響，目前協調小組已完成相關調查，將會把資料向行政院報告討論。

NCC 發言人翁柏宗說，新聞議價涉及跨部會，行政院有成立協調小組，並邀請公平會、文化部、NCC 依職權收集產業界意見並進行產業調查。據調查結果，我國廣電新聞確實受到大型數位平台使用，並已完成初步期中報告，會併同文化部與公平會，一起向政院報告討論。

翁柏宗補充，雖然廣電新聞媒體有獲得數位平台的分潤，但業者普遍反應，與平台間的互動、遊戲規則不夠透明，業者期盼能夠建立機制，讓雙方在透明制度下有良性互動。

去年初，澳洲政府制定《新聞媒體與數位平台強制議價法》，新聞機構可以單獨或集體，向 Google、臉書等數位平台談判付費使用媒體新聞內容，隨著澳洲開第一槍，法國、德國、義大利等歐洲國家也爭取到平台付費。

去年四大媒體公協會也呼籲，政府應研議如何與數位平台洽談合理分潤，藉此維持健全的媒體與廣告產業間的生態，以台灣 2020 年數位廣告量達 482.56 億元來看，在盜版、內容農場影響、Google、臉書廣告分潤問題，導致最終媒體取得獲利金額不到 50 億元。