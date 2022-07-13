NCC通過5G企業專網法 使用執照10年

國家通訊傳播委員會 (NCC) 今 (13) 日通過 5G 企業專網管理辦法，釋出 4.8-4.9GHz 頻段、共 100MHz 頻寬，採書面審核，執照使用期限 10 年，最快第四季台灣將首度發放 5G 專網執照。

NCC 今日通過《行動寬頻專用電信網路設置使用管理辦法》草案，包括籌設申請、網路設置申請、電台管理、頻率使用證明核換發等管理事項。企業專網是以鼓勵創新角度為主，非以經營為目的，因此電信事業或一般企業都可以遞件申請。

NCC 指出，由於 5G 專網設置成本、核網元件費用高，考量企業攤提成本，頻率執照期限為 10 年，換照時會檢視相關資格，執照期間也會不定期查驗。

據統計，國內 5G 概念性驗證 (PoC) 實驗案累計共 42 件，其中 4.8-4.9GHz 的 n79 頻段有 28 件，主要應用在智慧醫療、智慧工廠、智慧娛樂等展演應用，非 n79 頻段則有 14 件。

費用方面，NCC 表示，除了基本的行政審驗費外，主要負擔頻率使用費，包含每 MHz 頻率使用費、場域型態、場域面積、區域、網路用途、年度調整係數等，另外業者使用的基站數量、終端設備不同，成本較難估算。

NCC 也統計，台灣 5G 開台一年半，截至今年 5 月底，全台 5G 總用戶數為 550.75 萬人，普及率 23.7%。