安定基金斥5億元買辦公室惹議 金管會：程序合規定

保險安定基金斥資 5.22 億元購入台北市士林區商辦，引發市場議論，金管會今 (13) 日對此表示，安定基金基於業務推動的穩定性與長久性考量，選擇購置不動產作為辦公處所，目前程序皆符合相關規定。

台火 (9902-TW) 日前公告，出售位於台北市士林區中山北路五段的 3 戶建築物與 10 個車位，交易金額共 5.22 億元，交易對象則是保險安定基金，由於時值壽險淨值下滑、產險理賠風暴的非常時期，保險安定基金斥資 5 億多元購置辦公室，引來外界側目。

對此，保險局副局長蔡火炎說，保險安定基金位於現址辦公室因租賃期將屆，房東不再續租，基於業務推動的穩定性與長久性，因此規劃購置不動產作為辦公場所自用。

蔡火炎解釋，保險安定基金購置不動產計畫已董事會同意，並根據政府採購法公開招標、評選，且最後決標金額也與 2 家不動產估價評估的每坪單價相當。

對於外界質疑保險安定基金購入自用不動產的動機與正當性。保險安定基金也發布聲明說明，目前辦公室現址是向兆豐票券承租，兆豐金融大樓的 7 樓與 9 樓兩樓層，租期將在今年底屆滿，因房東函知屆期不再繼續出租，考量租金恐有續漲風險，才決定自行購入不動產。

保險安定基金表示，自行購入的辦公室設定條件為面積不超過 600 坪的同一樓層、距離捷運約 700 公尺的物件，採購過程以公開招標方式進行，價格也沒有比附近商辦高。



