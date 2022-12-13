美股盤前：重磅CPI數據來襲、日本加入對中國新晶片出口管制行列!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 45 分)：

道瓊指數：上漲 14 點，漲幅 0.04% 至 34283。

那斯達克 100 指數：上漲 3.5，漲幅 0.03% 至 11833.25。

標普 500 指數：上漲 1.00，漲幅 0.02% 至 4026.00。

【今日總經】美國 11 月 YOY 通膨、12/13-12/14 FOMC 會議。(延伸閱讀推薦：美國週四 FOMC 利率決策會議搶先看)

二、美股盤前重點

1. 日本宣布加入美國對中國的新晶片出口管制行列：美國在 10 月初宣布對中國大陸實施新的半導體出口管制禁令，今日日本也宣布加入對中國的出口管制行列。日本表示將根據每個國家的法規採取措施，限制對中國的相關出口。目前除了日本，荷蘭也已加入向中國出口晶片製造設備實施新的管制措施，包含管制能製造 14 奈米或更先進的半導體設備。

美國、日本以及荷蘭為掌握先進半導體製造設備的關鍵國家，包含美國半導體設備商應用材料 (Applied Materials)、科林研發(Lam Research)、科磊(KLA Corp) 目前三家已受到出口管制，華府仍須向日本 Tokyo Electron 和荷蘭艾斯摩爾合作才能有效制裁中國，荷蘭政府已在計畫對中實施新的估口管制，日本政府目前尚需先擺平國內企業反對聲浪，它們不希望失去中國市場。除了 Tokyo Electron 外，Nikon 和佳能公司也是半導體關鍵設備製造商。(延伸推薦閱讀：00891 成為台灣半導體 ETF 市值最大！指數完整公開資訊與 00892、00881 比較)

2. 今晚美國 11 月通膨數據：受市場矚目的美國 11 月通膨數據將於今晚美股盤前 (台灣時間 21：30) 公布。目前已有不少經濟學家在猜測這次的通膨數據會是多少，美國財政部長葉倫在 CBS 節目中表示，通膨將在明年獲得緩解。目前運輸成本下降了，交貨延宕也縮短了，天然氣價格也大幅下降，因此預期，若無其他因素，在未來一年內將看到通膨大幅下降。

上個月公布的 10 月 CPI 年增率，通膨超預期降幅讓美股當天開盤即跳空大漲，美股四大指數當日也創近期紀錄上漲，若今晚通膨在有超預期降幅的表現，美股有可能開盤再向上跳空。目前市場預期此次 11 月的通膨年增率將再降至 7.3%，核心通膨年增率則降至 6.3%。（延伸推薦閱讀：美股怎麼買？複委託開戶流程告訴您！）

投資延伸推薦閱讀：

1. 存股要存什麼？完整特輯分享 3 大 ETF：高股息、ESG、市值型

2. 經濟學家關注的總經指標：學會看 FED 升息動向、總經關鍵指標

3. 月月領息的債券型 ETF：不只抗跌，還有稅務優勢！