電子紙迎彩色爆發期 元太E Ink Gallery 3全彩電子紙量產

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (13) 日宣布，全彩電子紙技術 E Ink Gallery 3 已進入量產，同時將攜手多家來自全球的品牌客戶，包括 Bigme 大我、BOOX 文石、iFlyTek 科大訊飛、iReader 掌閱、PocketBook、Readmoo 讀墨電子書、AOC 等，在 2023 年起陸續推出 E Ink Gallery 3 全彩電子紙產品上市。

元太每年銷售上千萬片黑白電子紙閱讀器的電子紙顯示螢幕，近年則致力開發彩色電子紙並應用於電子紙閱讀器中，元太說，這次 E Ink Gallery 3 全彩電子紙量產發布，代表多家品牌客戶同時採用 E Ink 旗艦彩色電子紙的閱讀器產品即將上市，除既有閱讀器、筆記本產品外，也可應用在教科書課本、物聯網裝置上。

元太董事長李政昊認為，E Ink Gallery 3 全彩電子紙將開啟數位閱讀的新篇章，除在永續時代帶來低碳閱讀選擇外，也將為閱讀愛好者提供更優質的全彩電子書閱讀體驗，並預期黑白電子書閱讀器使用者將會因此考慮換機至全彩電子書閱讀器。

元太指出，E Ink Gallery 3 運用 E Ink ACeP (Advanced Color ePaper) 全彩電子紙顯示技術開發而成，基於全彩電子紙技術架構，以青色、洋紅、黃色、白色等四種電子墨水實現全色域的色彩顯示效果，在黑白文字換頁速度提升至 350 毫秒，彩色顯示的更新速度也大幅提升。

元太進一步指出，E Ink Gallery 3 在快速色彩顯示模式下，更新速度為 500 毫秒，標準模式則為 750-1000 毫秒，最佳色彩顯示模式則為 1500 毫秒，新品也將同時支援數位筆寫功能，除黑白雙色外，還可呈現幾種主要顏色，筆寫延遲最低僅約 30 毫秒。

值得注意的是，元太 E Ink Gallery 3 全彩電子紙搭配 E Ink ComfortGazeTM 前光技術，將可減少從顯示器表面反射的藍光量，在閱讀時提供更優異的舒適感，與上一代前光設計相比，BLR 和 BLTF 分別降低 60%、24%。