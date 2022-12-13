盤中速報 - 亞諾法(4133)股價大漲至41.3元，漲幅達7.83%

亞諾法(4133-TW)13日09:11股價上漲3元，報41.3元，漲幅7.83%，成交840張。

亞諾法(4133-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為單株抗體、多株抗體、蛋白質、醫療檢測儀器及檢驗試劑。

近5日股價下跌1.29%，台灣加權指數下跌2.46%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-218 張
  • 外資買賣超：-217 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：+24 張
  • 融券增減：+17 張

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