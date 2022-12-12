盤中速報 - 亞諾法(4133)急跌-2.02%報38.8元，成交206張

亞諾法(4133-TW)近5分K跌速2.02%，12日09:09報38.8元，成交206張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
亞諾法(4133-TW)近5日股價上漲2.89%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲3.68%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+492 張
- 外資買賣超：+481 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+11 張
- 融資增減：-95 張
- 融券增減：+56 張
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AI優化後報酬率
+25.59%
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原投組報酬率
+20.40%
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投組標的成分
40%
3558
20%
3289
20%
9919
10%
1760
10%