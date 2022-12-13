盤中速報 - 亞諾法(4133)急拉3.22%報40.2元，成交474張

亞諾法(4133-TW)近5分K漲速3.22%，13日09:09報40.2元，成交474張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
亞諾法(4133-TW)近5日股價下跌1.29%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌1.26%。台灣加權指數下跌2.46%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-218 張
- 外資買賣超：-217 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+24 張
- 融券增減：+17 張
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近5日籌碼
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AI優化後報酬率
+23.00%
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原投組報酬率
+16.21%
$11,621
投組標的成分
40%
4102
20%
2482
20%
3558
10%
6279
10%