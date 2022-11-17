盤中速報 - 亞諾法(4133)股價大漲至39.8元，漲幅達7.57%

亞諾法(4133-TW)17日09:29股價上漲2.8元，報39.8元，漲幅7.57%，成交565張。
亞諾法(4133-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為單株抗體、多株抗體、蛋白質、醫療檢測儀器及檢驗試劑。
近5日股價上漲4.23%，台灣加權指數上漲6.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+581 張
- 外資買賣超：+583 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：-63 張
- 融券增減：-46 張
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