盤中速報 - 亞諾法(4133)股價大漲至39.8元，漲幅達7.57%

亞諾法(4133-TW)17日09:29股價上漲2.8元，報39.8元，漲幅7.57%，成交565張。

亞諾法(4133-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為單株抗體、多株抗體、蛋白質、醫療檢測儀器及檢驗試劑。

近5日股價上漲4.23%，台灣加權指數上漲6.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+581 張
  • 外資買賣超：+583 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：-63 張
  • 融券增減：-46 張

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