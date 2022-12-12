〈台幣〉觀望氣氛濃 量縮貶9.2分收30.714元 近2周新低

市場關注美國聯準會 (Fed) 本周利率決策會議結果，觀望氣氛濃厚，亞幣今 (12) 日普遍走弱，在美元買盤主導下，新台幣兌美元匯率貶破 30.7 元關卡，終場貶值 9.2 分，以 30.714 元作收，整體交投冷清，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 9.565 億美元。

新台幣兌美元匯率今天以 30.69 元開盤，隨即一路走弱，最低來到 30.722 元，貶值多達 1 角，外資偏向觀望，台北外匯市場成交金額僅有 6.43 億美元，元太外匯市場成交值 3.135 億美元。

台北股匯市連袂走軟，台積電、聯發科領跌，大盤一度下挫逾 160 點，但金融股盤中急拉，權值股跌幅收斂，加權指數終場下跌 92.84 點，收在 14612.59 點，失守月線，成交量縮至 1500 多億元，三大法人均站賣方，合計賣超 80.58 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數今天上漲 0.34%，越南盾貶值 0.63%，韓元貶值 0.45%，歐元貶 0.4%，人民幣與新台幣分別貶值 0.38%、0.3%，日元貶值 0.25%，新加坡幣貶 0.21%，亞幣全面走低。

美國聯準會將於台北時間周四 (15 日) 凌晨 3 時公布最新利率決策，市場預估 Fed 將把基準利率上調 2 碼 (50 個基點)，使利率升至 4%-4.5%，寫下 2007 年來最高紀錄。歐洲央行 (ECB) 與英國央行也將在台北時間周四晚間陸續揭曉利率決策。