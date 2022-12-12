〈台幣〉避險情緒升高 貶近1角失守30.7元關卡 探近2周低點

全球超級央行周來臨，市場聚焦 Fed 是否放緩升息，亞幣今 (12) 日普遍走軟，台北股匯連袂走跌，大盤一度下挫逾 160 點，熱錢出走，新台幣兌美元匯率盤中也貶值近 1 角，失守 30.7 元關卡，下探近 2 周低點。

台北匯市今天上午湧現美元買盤，新台幣兌美元匯率以 30.69 元開盤、貶值 6.8 分，隨後一路走弱，最低來到 30.715 元，貶值 9.3 分，為 12 月以來的最低點，市場避險情緒偏濃。

台股方面，多頭陷入觀望，權值股一片綠油油，台積電、聯發科領跌電子股，金融、傳產也不振，不過，太陽能、車用等中小型股仍表現有撐，大盤一度下挫逾 160 點，跌破月線，回測 14500 點關卡。

觀察主要亞幣今天對美元表現，韓元早盤回貶 0.66%，泰銖貶值 0.52%，人民幣也重貶 0.45%，新台幣貶值約 0.3%，新加坡幣與日元均貶逾 0.2%，亞幣近乎全面倒地。

美國聯準會將於台北時間周四 (15 日)凌晨 3 時公布最新利率決策，市場預估 Fed 將把基準利率上調 2 碼 (50 個基點)，使利率升至 4%-4.5%，寫下 2007 年來最高紀錄。歐洲央行 (ECB) 與英國央行也將在台北時間周四晚間陸續揭曉利率決策。