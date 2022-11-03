軟銀找無買家 SK海力士放棄聯合收購ARM

南韓媒體 BusinessKorea 今 (3) 日報導指出，南韓企業開始對收購 ARM 打退堂鼓，SK 海力士近期公開表示，將不會聯合收購 ARM，專家認為，軟銀董事長孫正義的開價可能高於實際價值，ARM 正逐漸失去吸引力。

SK 海力士今年初曾對外表態有興趣收購 ARM，指出正在審查各種戰略選擇，包括聯合收購 ARM，以提高業務競爭力並提升企業價值，不過，在 10 月初孫正義訪韓之後，如今態度出現大幅轉變。

孫正義在 10 月 5 日會見目前三星電子會長李在鎔，討論 ARM 與三星的合作，不過，報導指出雙方並未討論出售 ARM 股票的細節，分析師認為，三星對收購 ARM 興趣缺缺，因此未採取任何動作。

ARM 的收購案從去年迄今經歷幾番波折，今年 2 月輝達 (NVDA-US) 收購 ARM 計畫正式破局後，英特爾 (INTC-US) 執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 和高通 (QCOM-US) 執行長 Cristiano Amon 也曾表態有意聯合收購 ARM。

不過，分析師表示，由於孫正義開價非常高，因此最終仍未查成協議，傳言 ARM 目前價格超過 600 億美元，比輝達當初開價 400 億美元增加超過 200 億美元。

隨著 SiFive 等開源 RISC-V 技術出現後，衝擊 ARM 目前競爭地位，ARM 如今價值恐不如過去高昂，且該公司年營收僅 27 億美元，半導體業內人士表示，ARM 目前價值恐已低於 500 億美元。