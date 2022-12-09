半導體三雄回神 台股漲152點收14705點 周線終止連5紅

美股周四展開反彈，台股今 (9) 日開高走高，半導體三雄回神，領軍電子股走揚，塑化、航運等傳產族群同步持穩，太陽能族群成為多頭指標，加權指數終場上漲 152.39 點或 1.05%，收在 14705.43 點，成功收復月線，成交值 1930.19 億元。台股周線終止連五漲，本周累計下挫 265.25 點。

櫃買指數尾盤漲勢收斂，終場上漲 0.29 點或 0.15%，收在 188.14 點，成交值 692.32 億元。上市櫃成交值合計 2622.51 億元。

權王台積電擺脫頹勢，今天股價反彈逾 2%，終場收在 481.5 元，收復 5 日線；聯發科站穩 700 元之上，股價勁揚逾 3%，收 729 元；聯電同步上漲超過 2%，以 43.5 元作收。此外，瑞昱、矽力 * - KY、鴻海、研華等電子股也在盤上表現。

高價股方面，股王大立光有壓，股價下挫 2%，收在 2190 元，股后信驊同步走軟，失守 2000 元關卡，不過，世芯 - KY 大漲逾 3%，重回 900 元俱樂部，力旺、旭隼、譜瑞 - KY、亞德客 - KY、嘉澤等也有 1-3% 的漲幅。

行政院拍板通過再生能源發展條例修正，要求新建築物屋頂設置太陽光電，在政策利多加持下，太陽能族群今天再度躍居買盤焦點，茂迪、達能及新晶投控攻上漲停板，元晶、聯合再生、碩禾、國碩、太極、安集等漲勢也相當剽悍。

儘管全球景氣下行，台灣出口連 3 黑，但仍有多家台廠 11 月營收逆勢創新高，其中，矽智財大廠創意、半導體檢測大廠閎康獲買盤青睞，股價聯袂改寫歷史新高，創意目前當沖比 79.5%，券資比衝上 71.49%，籌碼面相對穩定，股價一舉衝破 800 元大關。