中光電11月營收雙減 估12月兩大產品線出貨回溫

背光模組廠中光電 (5371-TW)11 月受淡季、部分物料供應吃緊影響，節能、影像等兩大產品線出貨動能放緩、營收呈現雙減，不過觀察今年以來影像產品受惠家用娛樂、智能微投影產品出貨成長，動能維持強勁，節能產品 12 月也可望隨顯示器、筆電機種需求回溫下，出貨量小幅成長。

中光電 11 月營收達 37.62 億元，月減 5.3%、年減 26.1%，累計今年前 11 個月營收達 463.44 億元，年增 4.1%。

中光電說，影像產品受淡季、部分物料供應吃緊影響，11 月出貨量約 8.06 萬台，月減 4%、年減 16%，不過前 11 個月受惠家用娛樂、智能微投影需求，出貨量達約 127 萬台，年增 62%，依目前訂單來看，估 12 月出貨量將再優於 11 月。

節能產品則明顯受電視、PID 機種淡季需求減少，傳統旺季動能放緩，11 月整體出貨量約 245.2 萬片 / 台、月增 1%，累計前 11 個月節能產品出貨量達約 3762 萬片 / 台、年減 32%，展望 12 月，中光電預期隨顯示器、筆電機種需求回溫，出貨量將小幅成長。

整體而言，中光電認為，整體市場在低需求、高庫存下趨向悲觀，第四季節能、影像兩大產品線出貨量都將較第三季下滑，且明年首季又是傳統淡季，估產業還是看不到恢復跡象，第二季需求才有機會小量回溫，另一方面，配合客戶需求，中光電目前也正趕工新建越南二廠，預計明年中建置完成。