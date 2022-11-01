〈中光電法說〉微投影機動能續強明年出貨看增6成 越南二廠明年Q3上線

背光模組廠中光電 (5371-TW) 受惠微投影機需求帶動下，今年影像產品事業群出貨可望大增 6 成，展望明年，總經理林惠姿今 (1) 日指出，明年微投影機仍是強勁動能，出貨成長上看 5-6 成，另一方面，配合客戶需求，越南二廠預計明年中建置完成、10 月小量投產。

林惠姿表示，中光電微投影機主要出貨給韓系、美系與中國客戶，今年以來客戶需求、出貨動能穩健，助推影像產品事業群成長大幅跳增，預期明年動能可望延續，目前也正與客戶開發下一代產品。

中光電近年配合客戶需求，持續擴充越南廠，並將部分電視 LCM 移往越南生產，林惠姿指出，越南一廠去年投產後，主要配合韓系客戶做電視 LCM，目前二廠持續建置中，估明年 6 月蓋好，10 月隨設備遷入後，可望小量試產，相關認證預期明年底前完成，2024 年 1 月可望大量生產。

電視需求方面，林惠姿說，今年因為戰爭關係，客戶下修歐洲需求，導致今年全年基期較低，但依客戶目前給的明年預估，明年整體電視出貨將回到 2021 年水準，可望較今年顯著成長。

配合越南二廠擴建，中光電資本支出維持一定水準，財務長何新斌表示，今年前三季資本支出約 17.5 億元，估全年將落在 23 億元上下，明年還在評估，但目前來看也在 20 億元上下，主要用於越南廠支出。

法人也關注 AR/MR 應用，林惠姿認為，仍在初期萌芽階段，不過中光電今年 AR 光機出貨已達逾千個，但客戶基本上還是在看技術走向，明年仍難看到有大產量發生，至於客戶則涵蓋中國、美國、歐洲都有。