〈中光電法說〉微投影機動能續強明年出貨看增6成 越南二廠明年Q3上線

中光電微投影機動能續強明年出貨看增6成，越南二廠明年Q3上線。(圖:AFP)
中光電微投影機動能續強明年出貨看增6成，越南二廠明年Q3上線。(圖:AFP)

背光模組廠中光電 (5371-TW) 受惠微投影機需求帶動下，今年影像產品事業群出貨可望大增 6 成，展望明年，總經理林惠姿今 (1) 日指出，明年微投影機仍是強勁動能，出貨成長上看 5-6 成，另一方面，配合客戶需求，越南二廠預計明年中建置完成、10 月小量投產。

林惠姿表示，中光電微投影機主要出貨給韓系、美系與中國客戶，今年以來客戶需求、出貨動能穩健，助推影像產品事業群成長大幅跳增，預期明年動能可望延續，目前也正與客戶開發下一代產品。

中光電近年配合客戶需求，持續擴充越南廠，並將部分電視 LCM 移往越南生產，林惠姿指出，越南一廠去年投產後，主要配合韓系客戶做電視 LCM，目前二廠持續建置中，估明年 6 月蓋好，10 月隨設備遷入後，可望小量試產，相關認證預期明年底前完成，2024 年 1 月可望大量生產。

電視需求方面，林惠姿說，今年因為戰爭關係，客戶下修歐洲需求，導致今年全年基期較低，但依客戶目前給的明年預估，明年整體電視出貨將回到 2021 年水準，可望較今年顯著成長。

配合越南二廠擴建，中光電資本支出維持一定水準，財務長何新斌表示，今年前三季資本支出約 17.5 億元，估全年將落在 23 億元上下，明年還在評估，但目前來看也在 20 億元上下，主要用於越南廠支出。

法人也關注 AR/MR 應用，林惠姿認為，仍在初期萌芽階段，不過中光電今年 AR 光機出貨已達逾千個，但客戶基本上還是在看技術走向，明年仍難看到有大產量發生，至於客戶則涵蓋中國、美國、歐洲都有。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+22.62%

$12,262

原投組報酬率

+15.77%

$11,577

投組標的成分

  • 40%

    寶齡富錦

    1760

  • 20%

    立積

    4968

  • 20%

    宜特

    3289

  • 10%

    神準

    3558

  • 10%

    野村巴西基金

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞