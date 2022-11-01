〈中光電法說〉Q4兩大產品出貨量估下滑 產業修正到明年Q1

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (1) 日召開法說會，展望未來，總經理林惠姿不諱言，整體市場在低需求、高庫存下趨向悲觀，第四季估節能、影像兩大產品線出貨量都將較第三季下滑，且明年首季又是傳統淡季，估產業還是看不到恢復跡象，第二季需求有機會小量回溫，但仍不代表會大量增加。

林惠姿表示，第四季節能產品持續反映產業鏈庫存調整，加上俄烏戰爭、通膨等影響消費買氣，預期顯示器、筆電機種需求將持續疲弱，電視、PID 機種則進入淡季，估各產品線出貨量都將較第三季衰退，拖累全年節能產品整體出貨量將年減 2-3 成。

影像產品方面，林惠姿指出，ProAV、商教及高階工程機種需求持續復甦，第四季也有世足賽、假期旺季刺激需求，但通膨、經濟活動放緩仍對消費性產品需求有一定影響，估第四季出貨將減緩，全年出貨成長也同步下滑，但年增幅仍可望達 6 成上下。

從各產品線觀察，林惠姿直言，筆電將是今年衰退最大的類別，今年第三季、第四季市場庫存相當高，每個月需求變化不大，短期看不到復甦跡象，且筆電主流產品並非剛需，消費者會因為通膨關係而尋找低價產品，目前來看，與工作、遊戲有關的高階產品仍有一定需求。

林惠姿進一步說，在傳統淡季影響下，筆電需求到明年首季還是疲弱，估到第二季底時，庫存才會消化到平常水準，但關鍵變數還是全球通膨能否在明年上半年減緩，且各國貨幣貶值也會影響消費者購買意願。

另一方面，中光電第二季、第三季毛利率均站上 20% 高檔，財務長何新斌說明，主因是稼動率、匯率、產品組合較佳所導致，第四季也將力拚維持在 20% 以上水準，而各產品線中，影像產品事業群毛利率約達 20-25%、節能產品事業群則落在 1 成上下。