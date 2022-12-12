盤中速報 - 凌華(6166)急拉2.23%報54.6元，成交91張

凌華(6166-TW)近5分K漲速2.23%，12日09:42報54.6元，成交91張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
凌華(6166-TW)近5日股價下跌0.38%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.67%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-30 張
- 外資買賣超：-23 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-7 張
- 融資增減：-15 張
- 融券增減：-1 張
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近5日籌碼
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AI優化後報酬率
+22.80%
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原投組報酬率
+13.72%
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投組標的成分
40%
3558
20%
3289
20%
9919
10%
1760
10%