盤中速報 - 凌華(6166)急拉2.23%報54.6元，成交91張

凌華(6166-TW)近5分K漲速2.23%，12日09:42報54.6元，成交91張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

凌華(6166-TW)近5日股價下跌0.38%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.67%。台灣加權指數下跌1.77%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-30 張
  • 外資買賣超：-23 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-7 張
  • 融資增減：-15 張
  • 融券增減：-1 張

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