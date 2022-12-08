盤中速報 - 大江(8436)急跌-2.69%報162.0元，成交892張

大江(8436-TW)近5分K跌速2.69%，08日09:06報162.0元，成交892張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大江(8436-TW)近5日股價上漲21.07%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲2.22%。櫃買指數下跌0.05%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,179 張
- 外資買賣超：-631 張
- 投信買賣超：+1,816 張
- 自營商買賣超：-6 張
- 融資增減：+835 張
- 融券增減：+75 張
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+22.90%
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原投組報酬率
+14.11%
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投組標的成分
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8996
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