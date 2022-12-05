〈焦點股〉中國陸續解封 中概生技股勁揚攻上漲停

中國持續鬆綁封控措施，多個地方政府陸續宣布，搭乘大眾交通工具不需再出示核酸檢測證明，激勵中概生技股股價勁揚，保健食品廠大江 (8436-TW) 攻上漲停價 168 元，委買逾千張；美容股麗豐 - KY(4137-TW) 盤中也亮燈，佐登 - KY 大漲半根停板，羅麗芬 - KY 表現也不俗。

大江近年雖然歐美新客戶陸續加入、成長力道強，不過中國營收比重仍最大，過去受到當地封城影響，原物料無法運送，原定與客戶排定的新產品送樣、配方調整等作業也無法進行，營運面臨挑戰。

大江不放棄中國市場，尤其中國人口數大並已經布局幾十年，預期中國解封後，保健品與美肌產品需求會回溫，未來還是有成長空間，加上疫情帶動民眾對健康相關產品需求提升，去年全年歐美地區絕對金額倍數增加，看好今年訂單、出貨量都將維持高度成長。

麗豐在疫情影響下，營運較為收斂，不過中國上海市解封後，旗下主要克麗緹娜營運店數逐步回溫，隨著消費力道復甦、夏日美白換膚需求，克麗緹娜加盟店有望掀起回補庫存，此外，看好未來年輕、無年齡界限的保養需求，規劃下半年推出保養新品，以及持續開拓市場、強化營運體質，彌補上半年營運缺口。

展店策略部分，麗豐維持今年淨增加 400 家門市，若中國未再實施清零政策，有望擺脫展店阻礙，全年總店家維持 5000 家以上，並以提高既有店家績效為主。