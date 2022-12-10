美對中俄實施新制裁 那斯達克上市企業首入列

美國財政部週五 (9 日) 以侵犯人權及非法捕魚為由，對數十個來自俄羅斯、伊朗和中國的個人和實體實施制裁，其中包括中國在美上市企業「平潭海洋實業 (PME-US)」，這是美國首次對那斯達克上市的公司實施制裁。

美國財政部副部長 Brian Nelson 週五發布最新聲明指出：「被制裁對象經常侵犯人權、違反基本勞工和環保標準，損害印太地區人民的經濟前景。這些制裁表明，美方對非法捕魚問題的重視程度，以及我們對追究嚴重侵犯人權的肇事者的責任的承諾。」

美對中俄實施新制裁，首見制裁那斯達克上市企業。(圖片：平潭海洋實業官網)

美國財政部週五對中國公民李振宇 (音譯) 和卓新榮 (音譯)，以及 2 人有關的 10 家實體實施制裁，包括大連海洋漁業公司 (Dalian Ocean Fishing) 和平潭海洋實業。美財政部還鎖定與受制裁實體有關的 157 艘懸掛中國國旗的漁船。

值得注意的是，平潭海洋實業入列制裁名單，這是美國首次對納斯達克上市公司實施制裁。

美方指控平潭海洋實業的子公司涉嫌在印尼、東帝汶和厄瓜多從事非法捕魚及其他違法活動。

此利空消息釋出後，平潭海洋實業 (PME-US) 週五停牌，該股週四收每股 0.657 美元，盤後其股價暴跌逾 11%。

根據美國財政部指導意見，PME 的美國投資人有 90 天的時間來平倉。

中國駐美大使館發言人週五回應，中國是一個負責任的漁業國家，與國際合作打擊非法捕撈活動，並根據雙邊協議在相關專屬經濟區，開展捕撈活動，美方的指責完全不實，無助於保護海洋和促進可持續漁業的國際合作。