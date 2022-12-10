Ericsson與蘋果達成專利協議 雙方法律糾紛落幕

瑞典網路設備製造商愛立信公司（Ericsson）周五（9 日）表示，已與蘋果達成一項為期多年的全球專利許可協議，結束雙方長達一年 5G 無線專利授權費用的法律糾紛。

愛立信表示，這項協議包含 5G 無線網路專利技術的全球使用授權以及其他專利授權許可，此外雙方還強化技術與業務合作，其中包括技術、互操作性（Interoperability）與標準開發。愛立信說，此項協議結束雙方之前所有與專利相關的法律糾紛。

愛立信並未透露這筆交易的價值，但表示該協議可以追溯到 2022 年 1 月 15 日。除與其他授權方的現有交易外，愛立信預估 2022 年第四季的智慧財產權許可收入將達到 55 億至 60 億瑞典克朗（5.324 億至 5.808 億美元），而在與蘋果達成協議之前，該公司預估第四季智慧財產權許可收入為 10 億至 15 億瑞典克朗。

愛立信最初在 2021 年 10 月控告蘋果，聲稱蘋果試圖不恰當降低版稅，隨後蘋果也在該年 12 月指控愛立信使用「強硬政策」續簽專利。

今年 1 月，愛立信對蘋果提出第二輪專利侵權訴訟，要求美國當局禁止蘋果在美販售 5G 商品，而蘋果也回擊要求美國當局禁止 Ericsson 行動網路基站進口美國，但蘋果也要求只要 Ericsson 的授權價碼合理就願意撤銷控訴。雙方的舉動本意皆是為了進行授權金談判。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價上漲 0.98%，每股暫報 144.05 美元。