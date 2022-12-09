顯卡新品挹注 動力-KY 11月營收回溫 月增近5成

散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 受惠 NVIDIA 中高階顯卡新品 RTX 4080、4090 上市，帶動散熱風扇拉貨力道增溫，11 月營收增至 1.41 億元，月增 49.39%、年減 16.99%；累計前 11 月營收 15.01 億元，年減 8.31%。

動力表示，雖然產業景氣發展仍有雜音，包括市場需求、通貨膨脹、供應鏈缺料、加密貨幣市場疲弱等，使客戶拉貨動能未見去年同期強勁，不過受惠 NVIDIA 中高階顯卡新品 RTX 40 系列銷售佳，加上聖誕節購物旺季將至，持續去化庫存，以及年底前顯卡大廠仍將展開新品上市計畫，均帶動拉貨力道回溫。

隨著各廠產品陸續上市，動力旗下各生產廠區稼動率逐步提升，除了單月營收逐月成長外，也有機會優化第四季整體產品結構與毛利率表現。

展望明年，動力指出，儘管全球壟罩通貨膨脹、消費性電子產業景氣低迷氛圍，不過從在手訂單出貨狀況來看，除 GeForce RTX 4090 系列新品首波推出後，銷售業績不俗，市場也期待後續中高階顯卡 RTX 4080 的售價調整更趨近消費者的期望，及 AMD、NVIDIA 針對新一代顯卡上市計畫，有助進一步帶動明年營運。

根據遊戲電競研究機構 Newzoo 報告指出，過去兩年疫情推升居家娛樂需求，全球遊戲市場收入遠優於預期，不過隨著全球各國陸續解封，產業進入調整修正期，預估今年全球遊戲市場收入約 1844 億美元，年減 4.3%，為近 15 年來首度衰退。