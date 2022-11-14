金寶Q3純益大增7成EPS 0.3元 前三季每股賺0.7元

金寶 (2312-TW) 今 (14) 日公告第三季財報，受惠儲存設備、消費性電子客戶新品放量出貨下，不僅單季營收創高，也帶動純益季增 70.85%，達 4.33 億元，年增幅更達 674.18%，每股純益 0.3 元，創下 2018 第三季以來，近 17 季新高，累計前三季每股賺 0.7 元。

金寶第三季營收達 510.76 億元，季增 23.12%、年增 44.52%，毛利率與上季相當達 6.09%、年減 1.16 個百分點，營益率 1.71%，季增 0.14 個百分點、年增 0.07 個百分點，稅後純益 4.33 億元，季增 70.85%、年增 674.18%，每股純益 0.3 元，創下近 17 季新高。

金寶累計前三季營收達 1326.33 億元、年增 30.8%，毛利率 5.87%、年減 1.23 個百分點，營益率 1.24%、年減 0.09 個百分點，稅後純益 10.21 億元、年增 454.1%，每股賺 0.7 元。

雖然今年整體大環境挑戰仍多，但金寶在新客戶、產品量產與出貨順利下，包含計算機、網通儲存設備、印表機與消費性家電產品等各產品線表現穩健，可望彌補部分受 PC 市場下滑的影響，隨著出貨動能持續加溫，金寶也預期泰國 13 個工廠年底前都將全線滿載，明年將再啟動第三座工廠園區生產，樂觀今、明兩年營運維持雙位數成長。