金寶Q3純益大增7成EPS 0.3元 前三季每股賺0.7元

金寶Q3純益大增7成EPS 0.3元，前三季每股賺0.7元。(鉅亨網資料照)
金寶Q3純益大增7成EPS 0.3元，前三季每股賺0.7元。(鉅亨網資料照)

金寶 (2312-TW) 今 (14) 日公告第三季財報，受惠儲存設備、消費性電子客戶新品放量出貨下，不僅單季營收創高，也帶動純益季增 70.85%，達 4.33 億元，年增幅更達 674.18%，每股純益 0.3 元，創下 2018 第三季以來，近 17 季新高，累計前三季每股賺 0.7 元。

金寶第三季營收達 510.76 億元，季增 23.12%、年增 44.52%，毛利率與上季相當達 6.09%、年減 1.16 個百分點，營益率 1.71%，季增 0.14 個百分點、年增 0.07 個百分點，稅後純益 4.33 億元，季增 70.85%、年增 674.18%，每股純益 0.3 元，創下近 17 季新高。

金寶累計前三季營收達 1326.33 億元、年增 30.8%，毛利率 5.87%、年減 1.23 個百分點，營益率 1.24%、年減 0.09 個百分點，稅後純益 10.21 億元、年增 454.1%，每股賺 0.7 元。

雖然今年整體大環境挑戰仍多，但金寶在新客戶、產品量產與出貨順利下，包含計算機、網通儲存設備、印表機與消費性家電產品等各產品線表現穩健，可望彌補部分受 PC 市場下滑的影響，隨著出貨動能持續加溫，金寶也預期泰國 13 個工廠年底前都將全線滿載，明年將再啟動第三座工廠園區生產，樂觀今、明兩年營運維持雙位數成長。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+13.71%

$11,371

原投組報酬率

+6.03%

$10,603

投組標的成分

  • 40%

    美時

    1795

  • 20%

    醣聯

    4168

  • 20%

    胡連

    6279

  • 10%

    保瑞

    6472

  • 10%

    駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞