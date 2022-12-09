〈台幣〉30.5字頭乍現 升幅收斂收30.622元 周線終止連4漲

外資回來了！新台幣兌美元匯率終止連 3 貶，今 (9) 日呈現股匯雙漲走勢，早盤一度攻抵 30.5 字頭，終場升幅收斂，收在 30.622 元，升值 6.3 分，不過，市場觀望聯準會下周利率決策，交投偏淡，台北及元太外匯市場總成交值僅 12.51 億美元。

新台幣周線翻黑，終止連 4 漲，本周累計小幅貶值 1.7 分或 0.06%。

美元回落，亞洲貨幣今天全面走揚，新台幣兌美元以 30.65 元升值開出，盤中升值 1 角，最高衝上 30.585 元，終場升值 6.3 分，以 30.622 元作收，台北外匯市場成交金額 9.16 億美元，元太外匯市場成交金額 3.35 億美元。

台股今天開高走高，半導體三雄回神，領軍電子股走揚，塑化、航運等傳產股同步持穩，太陽能族群躍居多頭指標，加權指數終場上漲 152.39 點，收在 14705.43 點，收復月線。外資終止連 3 賣，回頭買超 61.56 億元。不過，台股周線終止連五漲，本周累計下挫 265.25 點。

聯準會 (Fed) 下周召開利率政策會議，是投資人密切關注的焦點，市場普遍預期這次將升息 2 碼 (50 個基點)，力道較前四次的升息 3 碼放緩，Fed 發布利率決議的前一天，也是美國消費者物價指數 (CPI) 報告出爐的日子，這對貨幣政策的長期預期來說十分重要。

觀察主要貨幣今天兌美元表現，根據央行統計顯示，美元指數下跌 0.44%，韓元強升 1.28%，漲幅冠居亞幣，越南盾勁揚 1.19%，新加坡幣、歐元升值約 0.4%，人民幣升值 0.34%，日元升值 0.26%，新台幣升值 0.21%，升值力道不如其他亞幣。