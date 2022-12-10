〈紐約匯市〉美11月PPI強化Fed繼續升息可能性 美元略升 周線止跌 

〈紐約匯市〉美11月PPI強化Fed繼續升息可能性 美元略升 周線止跌  (圖:AFP)
〈紐約匯市〉美11月PPI強化Fed繼續升息可能性 美元略升 周線止跌  (圖:AFP)

美元兌歐元周五 (9 日) 攀高，主因美國同日公布的 11 月生產者物價指數 (PPI) 略高於市場預期，顯示通膨仍頑強，強化聯準會 (Fed) 繼續升息的可能性，本周周線也出現三周以來首見上漲。

  • 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.13% 至 104.9495。DXY 本周周線收高約 0.37%，終結連兩周下跌頹勢。

美國 11 月 PPI 上升 0.3%，高於市場預估的 0.2%。整體而言，雖然這份報告顯示通膨有正在減緩的趨勢，但投資人擔心，預定在 Fed 下周決策會議前夕公布的消費者物價指數 (CPI)，可能也會高於預期。

BMO 資本市場美國利率策略主管 Ian Lyngen 說：「(PPI) 讀數強勁... 讓市場謹慎，擔心下周的數據也會有類似結果。」

Fed 正展開 1980 年代以來最激進的升息循環，以擊退數十年來最高的通膨。Fed 主席鮑爾上個月表示，最快本月可能放緩升息，但這波升息循環的終點利率可能更高。

歐元兌美元升值 0.1% 至 1.05465 美元，但本周仍寫下連三升紀錄。

英鎊兌美元上揚 0.3% 至 1.2273 美元，是至四個交易日以來最高水準，因英國政府宣布將推動改革，以保住倫敦在世界上最具競爭力金融中心的寶座。

歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BOE) 下周也將召開決策會議，市場押注兩者也將追隨 Fed 腳步放緩升息，不約而同升息 2 碼 (50 個基點)。

三菱日聯銀行貨幣分析師表示，主要貨幣的波動性正朝長期趨勢回落，反映市場開始為明年初的利率頂點定價。「大多數的央行愈來愈接近終點利率，第 1 季可能是大部分央行經過 12 個月緊縮之後終於停下腳步的時刻。」

美元兌日圓貶值 0.2% 至 136.46 日圓

加密貨幣方面，比特幣仍壟罩在加密幣交易所 FTX 破產的賣壓中，周五下跌 0.5% 至 17142 美元。

截至周六 (10 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

  • 美元指數報 104.9495。+0.13% 
  • 歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌換 1.0531 美元。-0.22% 
  • 英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌換 1.2260 美元。+0.20% 
  • 澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌換 0.6796 美元。+0.40% 
  • 美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌換 1.6947 加幣。+0.40% 
  • 美元兌日元 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌換 136.57 日元。-0.07%

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+31.97%

$13,197

原投組報酬率

+25.27%

$12,527

投組標的成分

  • 40%

    神準

    3558

  • 20%

    宜特

    3289

  • 20%

    康那香

    9919

  • 10%

    寶齡富錦

    1760

  • 10%

    瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞