〈紐約匯市〉美11月PPI強化Fed繼續升息可能性 美元略升 周線止跌 

美元兌歐元周五 (9 日) 攀高，主因美國同日公布的 11 月生產者物價指數 (PPI) 略高於市場預期，顯示通膨仍頑強，強化聯準會 (Fed) 繼續升息的可能性，本周周線也出現三周以來首見上漲。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.13% 至 104.9495。DXY 本周周線收高約 0.37%，終結連兩周下跌頹勢。

美國 11 月 PPI 上升 0.3%，高於市場預估的 0.2%。整體而言，雖然這份報告顯示通膨有正在減緩的趨勢，但投資人擔心，預定在 Fed 下周決策會議前夕公布的消費者物價指數 (CPI)，可能也會高於預期。

BMO 資本市場美國利率策略主管 Ian Lyngen 說：「(PPI) 讀數強勁... 讓市場謹慎，擔心下周的數據也會有類似結果。」

Fed 正展開 1980 年代以來最激進的升息循環，以擊退數十年來最高的通膨。Fed 主席鮑爾上個月表示，最快本月可能放緩升息，但這波升息循環的終點利率可能更高。

歐元兌美元升值 0.1% 至 1.05465 美元，但本周仍寫下連三升紀錄。

英鎊兌美元上揚 0.3% 至 1.2273 美元，是至四個交易日以來最高水準，因英國政府宣布將推動改革，以保住倫敦在世界上最具競爭力金融中心的寶座。

歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BOE) 下周也將召開決策會議，市場押注兩者也將追隨 Fed 腳步放緩升息，不約而同升息 2 碼 (50 個基點)。

三菱日聯銀行貨幣分析師表示，主要貨幣的波動性正朝長期趨勢回落，反映市場開始為明年初的利率頂點定價。「大多數的央行愈來愈接近終點利率，第 1 季可能是大部分央行經過 12 個月緊縮之後終於停下腳步的時刻。」

美元兌日圓貶值 0.2% 至 136.46 日圓。

加密貨幣方面，比特幣仍壟罩在加密幣交易所 FTX 破產的賣壓中，周五下跌 0.5% 至 17142 美元。

截至周六 (10 日) 台灣時間約 6:00 價格：