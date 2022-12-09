美股盤前：台積電營收創高!微軟收購動視暴雪最快今日將遭美國FTC起訴!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 25 分)：

道瓊指數：上漲 36 點，漲幅 0.11% 至 33839。

那斯達克 100 指數：上漲 37.75，漲幅 0.32% 至 11683.25。

標普 500 指數：上漲 8.75，漲幅 0.22% 至 3974.50。

【今日總經】美國 12 月消費者信心指數、11 月核心 PPI。(延伸閱讀推薦：美日股市熱話，深度分析最即時、熱門的台、美股新聞重點)

二、美股盤前重點

1. 蘋果 2025 年砍掉 iPad mini，將推出摺疊 iPad：據韓媒 The Elec 報導，蘋果計畫在 2025 年砍掉屏幕尺寸小於 10 英寸的 iPad Mini 產品線，並轉而推出可折疊 iPad 產品線，報導中表示，蘋果將與三星和 LG 兩家屏幕供應商合作，共同開發 20.25 吋可折疊 OLED 面板。（延伸推薦閱讀：美股怎麼買？複委託開戶流程告訴您！）

2. 台積電 (2330-TW)11 月營收創新高達 2,227.06 億元：台積電(2330-TW) 今日稍早公布 11 月月營收，達 2227.06 億元。受智慧型手機與高效運算對 5 奈米需求增加所致，11 月營收月增 5.9%，年增 50.2% 創新高。前 11 個月的累計營收以達 2 兆 713.31 議員，年增 44.6%。台積電預估第四季營收將達 199-207 億美元，若以 1 美元兌新台幣 31.5 元計算，相當於季增 2.2~6.3%，毛利率將上看 61.5%，營收、毛利均可望再創新高。(延伸推薦閱讀：00891 台灣半導體 ETF 市值最大！成分股、配息、殖利率等完整公開資訊。)

3. 美國 FTC 確定最快將於今天起訴微軟收購動視暴雪：美國聯邦貿易委員會 (FTC) 確認最快將於今日起訴微軟收購動視暴雪，且不久將提供行政訴訟副本。FTC 表示，Xbox 遊戲機製造商熱門遊戲聯姻將損害在產值超過 2000 億美元的遊戲市場扼殺競爭，且微軟已表明對競爭對手保留內容，因此 FTC 希望阻止 690 億美元的收購案。

4. 埃克森美孚宣布推出 500 億美元的回購計畫：昨日埃克森美孚表示將於 2024 年之前將股票回購計畫擴大到 500 億美元，此外，公司明年資本預算訂定為 240 億美元。

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