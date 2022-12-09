WSJ：美國準備就人權問題 對中、俄實施新一波制裁

華爾街日報 (WSJ) 引述知情官員透露，美國將於周五 (9 日) 對俄羅斯和中國實施新一波制裁，除了針對人權侵犯問題以外，也和俄羅斯在烏克蘭使用伊朗無人機以及中國在太平洋海域的非法捕魚活動有關。

上述制裁措施將根據 2016 年頒布的《全球馬格尼茨基人權問責法案》(Global Magnitsky Act)，這項法案授權美國政府對侵害人權的外國政商人士實施制裁，可採取措施包含凍結資產，或是禁止入境美國與進行商業往來。

對於海外政府官員和商界人士來說，制裁行動將導致跨境旅行和金融活動變得更加複雜，甚至干擾企業營運。

針對上述報導，中國和俄羅斯駐華盛頓大使館沒有立即回應置評請求。

報導指出，制裁目標包含戰爭時設立「過濾營」的俄羅斯官員，人權觀察團體指控俄軍在這些營地折磨烏克蘭公民，並犯下其他戰爭罪。

美國政府還計劃打擊與運送伊朗軍用無人機有關的俄羅斯國防工業實體，這些無人機被俄軍用來轟炸烏克蘭的民間基礎設施。俄羅斯中央選舉委員會因被控選舉舞弊，也將面臨制裁。

至於中國，拜登政府計劃制裁約 170 家涉嫌在太平洋海域非法捕魚的中國實體。西方官員指控，中國政府透過在境外建立港口網絡來擴大海洋實力。

分析師表示，中國不僅消耗重要的漁業資源，還利用漁船推進地緣政治目標。

美國國會研究服務處 (CRS) 曾在 4 月向國會發布報告，稱中國政府官員要求商業漁船在特定海域行動，以捍衛國家主權，並且在戰鬥中為解放軍提供支持。

一位美國官員說，拜登政府也會將涉嫌侵犯西藏人權的中國實體列入制裁名單。人權組織指控北京政府動用安全部隊，騷擾追隨西藏精神領袖達賴喇嘛的信徒。