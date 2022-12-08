台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 12/08
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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6874  倍力         12/08  初上櫃      12/02-12/06       585   44.88     44.88  富邦       01     12/07    162966
6517  保勝光學     12/09  初上櫃      12/05-12/07       822   32.80     32.80  凱基       01     12/08    230291
3447  展達         12/09  初上市      12/05-12/07      1736   26.00     26.00  元大       01     12/08    277649
5876  上海商銀     12/12  上市增資    12/06-12/08     32300   37.00     37.00  華南永昌   01     12/09    296646
2812  台中銀       12/13  上市增資    12/07-12/09     21250   11.75     11.75  凱基       05     12/12     97993
8227  巨有科技     12/14  初上櫃      12/08-12/12       867   42.68     42.68  華南永昌   01     12/13

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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    6245

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