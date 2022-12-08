聯強11月營收雙減 累計3847億元續創高

聯強 (2347-TW) 今 (8) 日公告營收，受到資通訊產品需求疲軟影響，11 月營收降至 357 億元，月減 2.5%、年減 12%；不過累計前 11 月營收仍年增 7%，達 3847 億元，續創新高。

從產品角度來看，商用加值業務與半導體業務 11 月營收持續穩健向上，雙雙再創同期新高，分別年增 7%、14%；資訊消費業務及通訊業務則呈現下滑，分別年減 35% 及 20%。累計前 11 月表現方面，商用加值年增 16%、半導體也有 16% 年增幅，資訊消費年減 5%、通訊則下滑 3%。

各區域表現方面，11 月除了中國市場大幅下滑近 4 成外，其餘地區營運表現符合預期。累計前 11 月營收，同樣是中國因上半年封控政策，導致營收呈現下滑外，其餘地區均維持正成長，其中以印尼年增 15% 表現最突出。

聯強預期，雖然消費性市場持續疲弱，不過商用市場成長力道延續，預期第四季營收、本業獲利仍有望較上季小幅成長，但由於去年基期墊高，營收將呈現年減。

展望明年，聯強指出，明年上半年會很有挑戰，原因在於市場變化速度快，消費性市場仍不穩定，明年下半年變動因素才會減緩，而明年成長動能會來自商用市場與半導體，預期全年營收將維持今年，或小幅成長。