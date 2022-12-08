台企銀前11月稅後純益92.9億元 全年獲利上看百億

台企銀 (2834-TW) 公告自結獲利數據，11 月稅後純益 9.74 億元，累計前 11 月稅後純益 92.9 億元，年增幅高達 96.33%，累計每股稅後純益 1.16 元；主要是受惠於升息循環，挹注利息淨收益表現，全年稅後純益有望挑戰百億元關卡。

市場升息循環，挹注利息淨收益為目前最主要的成長動能，又因多元獲利政策之效益顯現且成長強勁，使手續費淨收益大幅提升，全年稅後獲利可期。

台企銀前 11 月合併累計自結淨收益 260.24 億元，較去年同期成長 18.47%，各項提存前稅前盈餘 126.97 億元，較去年同期成長 26.15%；稅前盈餘 110.63 億元，較去年同期成長 105.13%。

台企銀各項數據皆持續創歷史新高，加上持續優化授信品質，風險承擔能力提升，信用成本明顯降減，預期全年表現可再寫新頁。

此外，台企銀每股淨值 12.76 元，11 月底重返 MSCI 成分股後，備受市場青睞，該行表示將持續關注永續相關議題、積極發展綠色金融、落實節能減碳，善盡企業社會責任。

台企銀今 (8) 日股價隨金融股翻弱，終場下跌 0.3 元、跌幅 2.3%，收在 12.75 元，成交量 3.3 萬餘張。