〈台企銀法說〉估我央行明年Q1前繼續升息 股市投資轉保守

升息浪潮打亂全球股市，公股銀對股市投資也相對保守，台企銀 (2834-TW) 預期，我央行在明 (112) 年第 1 季前跟進升息機率大，考量金融市場持續波動，對台股投資態度保守。

台企銀今 (23) 日舉行第 3 季線上法說，與會法人關注央行貨幣政策對於股市、銀行營運的影響。台企銀副總陳紹晃認為，由於我通膨不像美國那樣嚴重，因此升息速度相較美國緩慢，但考量美國持續升息，為避免台美利差繼續擴大，預估研判我央行在明年第 1 季前，會跟進美國聯準會步伐繼續升息。

而全球央行升息潮也將影響銀行投資展望，台企銀目前股債約 4 成配置在股票，債券占比約 3 成，考量全球經濟成長下行風險升溫，股市將面臨修正格局，因此在投資股市部分將謹慎以對，而債券則因升息帶動殖利率上升，未來將聚焦大型公司債與金融債等標的。

台企銀財務部協理施俊佑補充，美債殖利率倒掛，預示明年經濟成長硬著陸機率大，研判股市將繼續修正機率大增，台企銀為此也從第 2 季起調整投資部位，未來選股將更審慎操作。

施俊佑指出，因應美國升息，台企銀自今年初起已逐漸減少債券部位，將資金轉進貨幣市場，未來殖利率隨升息上升，將逐步增持高收益部位。

根據台企銀自揭財報，第 3 季其他綜合損益 (OCI) 虧損 71 億元，法人關切是否影響是否影響明年的股利政策，對此，台企銀僅說，降低債券評價損失進而衝擊淨值，銀行將放緩債券布局，減少 OCI 部位虧損。

台企銀今年第 3 季，合併稅前盈餘 84.90 億元，較去年同期 44.26 億元大增 91.82%，受惠升息循環與核心業務獲利挹注，推升利息淨收益及手續費淨收益成長幅度皆高達雙位數，今年截至第 3 季利息淨收益達 151.37 億元，年成長率 14.32%；手續費淨收益達 30.64 億元，年成長率 24.10%。