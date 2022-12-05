替網路帳戶安全把關 台企銀推「雙防護鎖」幫用戶守住荷包

銀行布局金融科技也同步強化資安功能，台企銀 (2834-TW) 宣布，針對網路銀行、行動銀行 App 進階推出「夜間鎖」、「跨境鎖」二大創新功能，守護客戶帳戶安全，加上今年 4 月行動銀行 App 首創推出「Wi-Fi 安全偵測」功能，為網銀用戶把關。

根據台企銀觀察，帳戶盜竊事件通常有兩項特點，第一是易發生於深夜就寢時段，民眾難以第一時間察覺異狀；第二則為非臺灣 IP 位置的跨境登入，鎖定客戶使用上遇到的痛點，採用最新科技的網路安全機制，導入微服務架構，率先推出「夜間鎖」、「跨境鎖」兩大創新服務，以更安全、有效率且低延遲的方式守護客戶的網路交易安全。

其中「夜間鎖」功能提供客戶可於夜間睡眠時段，啟動上鎖設定，系統立即暫時停用網路銀行、行動銀行 App 的台、外幣轉出交易服務，若偵測到異常登入轉帳情形，系統將立即發送警示通知。

另一個「跨境鎖」則是提供客戶啟動上鎖設定後，系統會自動偵測資料庫，判斷網路銀行與行動銀行 App 之登入與交易是否為台灣網路 IP 位址，若發現是境外 IP 登入，系統會直接阻擋台、外幣轉出交易服務，及時把關帳戶交易安全。

台企銀今年已取得 6 項金融專利，累積專利數達 34 件。台企銀強調，將持續重視客戶需求，提供優質創新且便捷安全的數位金融服務，替客戶網路帳戶安全把關。