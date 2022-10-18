〈岱宇展望〉併購電動自行車代工廠 Q4貢獻營收逾2億元

健身器材廠岱宇 (1598-TW) 看好歐美地區自行車產業快速發展，再次啟動併購，拿下電動輔助自行車 (E-Bike) 代工廠巨琛 7 成股權，公司預期，本月開始就有營收貢獻，第四季挹注 2 億多元，明年可望再放大。

巨琛月產能約 2000-3000 台，已拿下歐洲、美國客戶訂單，訂單排至 2024 年，不過面臨供應鏈尚未完全恢復、原物料價格仍高，加上巨琛資金不足，難滿足客戶訂單，導致供貨不順。

岱宇與巨琛也開始展開策略合作，由岱宇提供資金。岱宇表示，入股巨琛後會先滿足急單，期望每月貢獻營收近 1 億元，估第四季電動輔助自行車營收比重僅 5-6%，明年會攀升至雙位數。

展望後市，岱宇指出，終端庫存壓力已減緩，9 月底開始感受到旺季拉貨力道、原本規劃明年上市的新品，提前至今年推出，看好第四季營收有望優於第三季的 13.88 億元。明年則在電動輔助自行車代工挹注下，營運將一進步走揚。

根據歐洲自行車產業協會及歐洲自行車聯盟等研調機構預測，2023 年歐洲自行車與電動輔助自行車銷量，將成長到 3000 萬台。世界經濟論壇數據則顯示，2019-2020 年美國電動輔助自行車銷量增加 145%，預計 2022-2027 年美國電動輔助自行車將大幅攻佔傳統自行車市場。

回顧岱宇併購歷程，2008 年以近 900 萬美元併購美國健身器材經典品牌 Spirit，同時建立全美售後服務系統，公司也從代工製造轉向發展自有品牌。後續也買下美國網路家用健身器材品牌 Sole Fitness 等，此次更斥資 7000 萬元跨足電動輔助自行車產業。