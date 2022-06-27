〈喬山股東會〉訂單能見度達年底 全年營收創新高 明年再增百億

健身器材大廠喬山 (1736-TW) 今 (27) 日召開股東會，總經理羅光廷表示，由於訂單遞延效應，商用市場不受大環境影響、訂單能見度直達年底，第三季營收、獲利都會開始好轉，第四季則會顯著跳升，全年營收將衝破 350 億元，未來三年每年都將再增百億元營收。

羅光廷指出，商用市場不受景氣影響，由於健身房收費降低，消費者使用意願提升，帶動健身房客戶持續擴展門市，包括 Planet Fitness、BASICF-FIT 等今年都將拓展百間新門市，整體訂單能見度直達年底，且比往年高很多。

喬山預期，商用市場未來幾年成長快速，今年商用營收有望年增 35% 以上，儘管基期墊高，未來三年年增幅仍有 20-25%，並持續站穩全球龍頭廠，在全球市占率攀升至 5 成。

喬山下半年產品 6 月量產、8 月交貨認列營收，預計 8 月營收會大幅成長，並將連續幾個月創新高，高峰將落在第四季，也可望創新高。

喬山董事長羅崑泉提到，過去兩年受疫情影響，原本預期去年營運會很好，但天不從人願，去年多支出約 7000 萬美元運費，加上原物料成本上漲，衝擊營運表現。

不過，運費已連三個月下調，從 1.2 萬美元降至約 7000 美元，原物料價格也開始慢慢回跌，估年底前降幅有望約 5%，喬山也建置原物料競標平台，整體效益已經從第二季底慢慢浮現，下半年毛利率有望回升到去年上半年約 48% 水準。

至於家用市場，羅光廷表示，需求會衰退，不過喬山在中國、加拿大重返大型量販通路，全年家用營收約持平。