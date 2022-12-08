明揚小白球訂單滿載到明年首季 2023年業績訂雙位數成長

小白球 (高爾夫球) 代工龍頭明揚 (8420-TW) 在全球高爾夫球代工生產龍頭地位確立，目前訂單滿載到明年第一季，且 2023 年在屏東二廠仍有持續擴充產能的計畫，公司對於 2023 年業績雙位數成長的目標不變。

明揚 2022 年第四季訂單滿載，加上完成屏東廠生產去瓶頸擴產，預估 2022 年出貨量將超過 2100 萬打，較去年增加 16.02%，爲因應訂單需求暴增，目前生產線已採取 24 小時運作。

明揚 11 月營收 3.41 億元創新高，也為連續 9 個月單月營收創新高，月增 4.69%，年增 40.79%，累計 2022 年 11 月營收 32.32 億元，年增 37.08%。公司指出，高爾夫球具品牌商加速推出新產品上市，是目前刺激對高爾夫球的重要因素。

明揚主管指出，以往第四季到翌年第一季都是需求旺季，目前明揚訂單充足、產能滿載，第四季業績仍有機會再登頂。

明揚 2022 年第三季營收 9.45 億元，創新高，單季稅後純益達 1.62 億元也創高，每股純益高達 3.18 元，與營收同創新高，累計前三季稅後純益高達 4.01 億元，年增 1.53 倍，每股純益達 7.86 元。

明揚第三季營收 9.45 億元，創新高，毛利率 19.63%，季減 1.81 個百分點，年增 1.34 個百分點，稅後純益 1.62 億元，季增 8.31%，年增 1.08 倍，單季每股純益高達 3.18 元。

明揚前三季營收 25.65 億元，毛利率爲 19.81%，年增 4.24 個百分點，稅後純益高達 4.01 億元，年增 1.53 倍，每股純益達 7.86 元。

就出貨量來看，明揚生產的小白球今年前三季出貨量已達 1600 萬打，在訂單量充足的有利條件之下，目前屏東廠區完成擴充，並已進入 24 小時生產，預估全年將超過 2100 萬打出貨量目標，改寫新高。