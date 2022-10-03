岱宇併購電動自行車代工廠 營收比重上看2成

健身器材廠岱宇 (1598-TW) 今 (3) 日宣布，看準自行車產業快速發展，併購台灣電動輔助自行車代工廠，預計將在台中建置新廠、明年下半年完工量產，未來電動輔助自行車營收比重提升至 2 成以上。

岱宇表示，甫併購的台灣電動輔助自行車代工廠，其主要客戶為歐美知名電動輔助自行車品牌，在手訂單排到 2024 年，由於目前產能無法滿足訂單需求，已在台中大甲地區建置新廠。

此外，岱宇也同步在台中大甲廠建置電動輔助自行車產線，兩廠廠區產線規劃明年下半年完工量產，岱宇看好，未來集團電動輔助自行車營收比重，將攀升至 2 成以上。

岱宇表示，除了提升產能外，將打造自有品牌的電動輔助自行車產品，透過集團在歐美地區銷售通路，預期有望隨著產業快速成長，為集團營運帶來新一波成長動能。

為鼓勵大眾騎乘電動輔助自行車，歐美地區祭出多項福利政策，法國巴黎目 2026 年前打造單車城市，將投入 2.5 億歐元廣設自行車道，提高換購電動自行車補貼，最多全額 4000 歐元；英國也將投入共 20 億英鎊擴大自行車道與公車專用道路；義大利宣布在市中心周遭擴增 35 公里自行車道，並提出共 1.2 億歐元購車補助。

根據歐洲自行車產業協會及歐洲自行車聯盟等研調機構預測，2023 年歐洲自行車與電動輔助自行車銷量，將成長到 3000 萬台。

美國市場方面，2020 年底紐約市交通部在所有行政區內建 28.6 英里自行車道，此外美國眾議院也通過社會安全網和氣候法案，購買 4000 美元內並符合抵稅標準的電動輔助自行車，政府將提供 30% 全額稅收抵免，大幅增加消費者購買意願。

根據世界經濟論壇的數據顯示，2019-2020 年美國電動輔助自行車銷量增加 145%，預計 2022-2027 年美國電動輔助自行車將大幅攻佔傳統自行車市場。