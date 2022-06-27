〈喬山股東會〉營收規模擴大 啟動委外代工

健身器材大廠喬山 (1736-TW) 未來三年將新增 300 億元營收，總經理羅光廷表示，先讓既有廠區達到 24 小時運作，短期內不會再擴建新廠，而是轉向全球委外代工生產，藉此滿足客戶需求。

喬山生產基地包括台灣、美國、中國、日本、越南等地區，羅光廷說，近期大環境變動大，如俄烏戰爭等，客戶開始擔憂商用器材斷鏈問題，加上亞洲供應鏈成本變高，目前已配合客戶將中國、台灣等重訓用商用器材產線往外移。

羅光廷表示，公司未來三年，每年都會跳增百億元營收，隨著營運規模壯大，目前是先讓既有廠區運作 24 小時，並啟動委外生產，今年會先把較為簡單、可改善毛利的產品，轉向給合作夥伴生產，若整體順利進行，明年起會逐步把委外代工比重提升。

除了健身器材外，喬山看準既有客戶的商用健身產品保固期陸續到期，預期未來售後服務業績將大幅提高，目標 5 年內營收比重將從目前的 3% 提升至 12% 以上，此外，由於售後服務毛利佳，也有望推升獲利增加。

喬山旗下日本富士醫療器 (Fujiiryoki) 公司按摩椅，今年業績則會穩定成長，預計第四季推出新品後，明年營運會進一步走揚，此外，規劃 2025 年在日本掛牌上市，喬山持股可能會從目前的 6 成降至 5 成。