〈紐約匯市〉衰退陰影籠罩 DXY走軟 中國鬆綁防疫激勵人民幣

對利率上升可能使美國陷入經濟衰退的擔憂，拖累美元兌主要貨幣走軟，美元指數周三 (7 日) 小幅下滑，止步連二升，中國鬆綁防疫則帶動人民幣走高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.4%，至 105.16。

一些美國銀行業高層正在為明年陷入經濟衰退做準備。美國銀行 (BofA) 執行長 Brian Moynihan 引用自家研究預估，美國經濟將在 2023 年上半年陷入負成長，但會是輕度萎縮。

雖然部分投資人一直認為 Fed 很快就會放慢升息步調，但美國近期包含就業、服務業和製造業在內經濟數據均表現樂觀，也加深投資人對 Fed 政策前景看法的不確定性。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示：「對 “經濟衰退擔憂將使 Fed 暫停升息 “的觀點，是美元之所以走軟的原因。利率飆升是去年美元走強的主要驅動力。」

歐元上漲 0.44% 至 1.0511 美元。歐元近期走強，主要是有跡象顯示經濟衰退可能沒有原先擔心的那麼嚴重。英鎊也漲 0.66% 至 1.2209 美元。

美元兌加元幾乎持平，報 1.3650 加元，在此之前，加元已連續四個交易日下跌。

加拿大央行宣布升息 2 碼，使基準利率達到近 15 年來最高水平，並表示未來的政策決定將取決於經濟數據，不同於今年稍早表示會繼續升息的明確態度。

中國政府鬆綁防疫政策，激勵人民幣走高，美元兌離岸人民幣下跌 0.3% 至 6.9599 人民幣，徘徊在三個月低點附近。

中國衛生當局周三發布防疫「新十條」，包含允許無症狀和輕微症狀者確診者採居家隔離、減少核酸檢測頻率與範圍、跨地區流動不再需要查驗健康碼等。

美元兌日元跌 0.4% 至 136.48 日元，中止連兩日升勢。

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