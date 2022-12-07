蘋果軟板廠持續加碼台灣投資 嘉聯益今年台灣產值首勝大陸廠

蘋果軟板供應嘉聯益 (6153-TW)、台郡 (6269-TW) 及臻鼎 (4958-TW) 持續加碼在台灣加碼投資，同時，嘉聯益在今年桃園觀音廠稼動率大幅提升同時，預估全年營收將較 2021 年小幅成長，且今年在台灣產值將勝過大陸廠，這也是嘉聯益赴大陸設廠十餘年來首見。

嘉聯益 2022 年前 11 月營收 139.34 億元，年增 3.94%，預估 2022 年全年營收將小幅超越 2021 年的 146.68 億元，而且對於明年營運並不看淡。

嘉聯益今年第三季稅後純益以 7.47 億元創高，扭轉連虧三季的窘況，也創單季新高，每股純益 1.35 元；嘉聯益前三季營收 110.63 億元，毛利率 11.9%，年增 3.6 個百分點，稅後純益 4.74 億，轉虧為盈，每股純益 0.85 元。主要是嘉聯益今年針對美系客戶新機電池板出貨較去年增加，推升下半年到明年上半年營運成長。

嘉聯益在台灣除樹林廠外，桃園觀音新廠產能利用率也逐步提升，公司主管認為，5G 通訊效益遞延發酵，產能利用率將逐步上揚，在品牌客戶新品認證、量產下，有助全年營收成長，預估今年在台產值將超越中國廠區。

同時，台郡已宣布赴東南亞投資設廠的訊息，嘉聯益目前也依客戶需求進行評估中。