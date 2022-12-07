〈英特爾永續日〉將攜生態系共同開發標準 執行長基辛格低調現身

英特爾 (INTC-US) 今 (7) 日首度在台灣舉行 Intel Sustainability Taiwan Day，展示晶片、平台與軟體方面針對永續發展最佳化的產品，同時規畫進一步建立跨生態系合作、共同開發標準，預期活動共吸引超過 600 位業界人士參與，英特爾執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 上午也低調現身展場攤位，了解供應鏈夥伴產品。

英特爾產品永續長 Jen Huffstetler 表示，英特爾正集結整體產業力量，實現為永續未來提供可永續運算的願景，從製造與供應鏈開始思考，使產品擁有更低的碳足跡，回顧過去 25 年，英特爾在環境管理所做的努力，也已在電力、水資源、廢棄物方面取得重大成就，未來將擴大攜手整個生態系共同開發標準、解決方案。

英特爾說，消費 PC 市場與能源效率、節能減碳、循環經濟相關的創新正在發生，通過 Intel Evo 認證的筆電，要求 EPEAT(電子產品環境評估工具) 規範、Intel Dynamic Tuning Technology 電源管理功能等，可使用人工智慧、機器學習演算法針對效能、散熱和電池續航力進行最佳化。

在產品上，宏碁 (2353-TW) 去年宣布推出 Earthion 計畫，將永續發展倡議導入供應鏈生態系當中，目前更將 Vero 環保系列從筆電擴大至顯示器、投影機、桌上型電腦、AIO、周邊配件等，華碩 (2357-TW) 也長期推動以人為中心的設計思維，將永續作為其中一個重要的設計參數，

除個人電腦應用外，英特爾說，最新第 4 代 Intel Xeon 可擴充處理器可望為 AI、HPC、儲存、安全和網路等工作負載，帶來絕佳的每瓦效能優勢，而此可擴充處理器製造時至少使用 90% 可再生電力，將能削減產品實體與營運時的碳足跡，對客戶即是降低範疇三碳排放。

英特爾也將相關布局延伸至冷卻系統，英特爾指出，液體冷卻可分成冷板 (Cold Plate)、浸沒式冷卻 (Immersion Cooling) 兩種型式，目前包含 CoolIT、BeeHe、Zutacore 等夥伴均已完成第 4 代 Intel Xeon 可擴充處理器的驗證。

英特爾補充，台灣英特爾團隊日前也推出 Open IP 資料中心浸沒式液體冷卻完整解決方案及參考設計，為 OCP(開放運算計畫) 規範的浸沒式冷卻做出貢獻，同時也 OCP 遞交浸沒式液體的基礎液體規範，今日也與英業達 (2356-TW) 展出 48U 槽體的 Open IP 浸沒式冷卻解決方案。